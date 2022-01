Vào các dịp lễ, đặc biệt là Tết Nguyên Đán ngoài thời gian chúng ta quây quần bên gia đình, bạn bè. Các bạn cũng còn nhiều lúc rảnh rỗi! Vậy những lúc đó nên chơi gì? Cùng xem nhà cái Sbobetvn chia sẽ 10 game Mobile lượt chơi nhiều nhất Tết 2022 dưới đây để có thêm sự lựa chọn cho mình nhé!

10 game Mobile hot nhất Tết 2022

1. PUBG Mobile

Phiên bản: Android 5 trở lên, iOS 9.0 trở lên.

Chip xử lý: 480 trở lên.

Tốc độ xử lý: 1.8 GHz trở lên.

RAM: tối thiểu từ 2GB đến 4GB.

Dung lượng bộ nhớ trống: 3GB.

Tốc độ đường truyền Internet: Mạng 4G (5MBps)

Đứng đầu trong danh sách này không phải thể loại game quá xa lạ với người chơi đó chính là PUBG. Dù đã rất Hot và nổi tiếng so với những trò chơi khác, nhưng PUBG liên tiếp đạt lượt tải cực kỳ đông đảo mỗi ngày.

PUBG là trò chơi sinh tồn, tiêu diệt các đối thủ khác để trở thành người chiến thắng, sống sót lại cuối cùng. Điều này không chỉ thu hút người chơi bởi luật chơi thú vị mà còn có thể chơi chung với nhiều anh em, bạn bè, hỗ trợ chơi liên kết trong game.

Chưa kể, trò chơi cũng được nhà cái đưa vào cá cược PUBG các giải đấu lớn. Người chơi có thể vừa chơi vừa dự đoán cho người giành chiến thắng.

Đây là trò chơi miễn phí, bạn có thể tải về thiết bị di động dễ dàng. Và ngày nay, con số lượt người chơi và tải sẽ còn tăng lên rất nhiều lần.

Cách tải:

C1: Vào link: https://pubgm.zing.vn/ => Bấm tải về thiết bị

C2: Vào cửa hàng Ch Play hoặc App Store => Tìm kiếm “PUBG” => Tải về máy và cài đặt. Ngoài tải PUBG trên điện thoại, các bạn có thể chơi trực tiếp trên PC hoặc tải về APK để trải nghiệm.

2. Liên Quân Mobile (Arena Of Valor)

Nếu trò chơi liên minh huyền thoại là trò chơi “ĐẠI” của tựa game Moba thì phân bản liên quân Mobile cũng chiến lĩnh thị phần đông đảo. Với độ phổ biến cao, Liên Quân Mobile là lựa chọn phù hợp cho các bạn trong mùa Tết 2022 này.

Theo thống kê, Liên Quân Mobile đã có hàng trăm triệu tải trên toàn thế giới. Tựa game này có cách chơi không có sự khác biệt với Liên minh huyền thoại hay Tốc Chiến. Hiện nay, game mobile này đã được tổ chức đấu giải chuyên nghiệp với tổng thưởng lên tới hàng trăm ngàn Đô La.

Link tải trên Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.garena.game.kgvn&hl=vi&gl=US

3. Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến

Liên Minh Huyền Thoại – Tốc Chiến: Đây là hình thức chơi vừa mới ra mắt ngày 7/12/2020. Người chơi có thể tải về di động cho Android hay IOS đều được. Người chơi có thể đăng nhập và tham gia chơi đối kháng tương tự phiên bản LMHT mini trên di động.

Link tải: https://tocchien.zing.vn/vi-vn/

4. Game rắn săn mồi

Tên gói: io.wormate

Danh mục: Trò chơi, Tác vụ

Phiên bản mới nhất: 4.0.7

Lượt tải về: 10.000.000+

Ngày cập nhật: 2021/05/02

Yêu cầu hệ thống: Android 5.0 trở lên

Wormate.io là trò chơi rắn săn mồi được nhà phát triển Oleksandr Godoba tạo lập. Với hơn 10.000.000 lượt tải về. Bạn có thể tham gia trải nghiệm dễ dàng trên mọi thiết bị Android/IOS.

Cách chơi: Khá đơn giản, bạn sẽ cố gắng ăn những mồi ngon hoặc thịt của các rắn khác để tăng kích thước và Đua Top 10 trên BXH. Hiện nay có nhiều Map, chủ đề, Skin cho người chơi lựa chọn.

Link tải Android: https://m.apkpure.com/vn/wormate-io/io.wormate

Tải game trên App IOS: https://apps.apple.com/vn/app/wormate-io/id1135523852?l=vi

5 . Lô T‪ô

Nền tảng: Android 4.1 trở lên

Dung lượng: Android: 36MB

Loại ứng dụng: Nhạc

Nhà phát hành: BAMBOORAFT

Vào ngày tết, không thể không nhắc tới trò chơi lắc Lô Tô trên điện thoại. Hiện nay App “Rao Lô Tô” là một ứng dụng hay trên điện thoại, đóng vai một người kêu lô tô chuyên nghiệp từ 1 đến 90. Chắc chắn với những giây phút ngẫu hứng sẽ mang tới phút giây giải trí vui vẻ.

Link tải về Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chc.loto.bingo&hl=vi&gl=US

Tải về IOS: https://apps.apple.com/vn/app/lo-to-tet-vui-cung-lo-to-rao/id1186592550?l=vi

6. Bầu Cua

Trò chơi lắc bầu cua trên điện thoại là một game quen thuộc trên điện thoại di động. Người chơi khi tham gia chơi bầu cua chỉ cần nắm rõ luật chơi, có chiến thuật chơi phù hợp sẽ tăng tỷ lệ chiến thắng cao hơn.

Link tải về Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gametuan.bcnganha&hl=vi&gl=US

7. Đánh bài online trên ZingPlay

Đến với cổng game Zingplay, người chơi có thể tải về nhiều phiên bản (game bài, bắn cá, …)

Đến với Zingplay, luật chơi khá đơn giản, tương tự như ngoài đời thực. Bạn chỉ cầm tiến hành đăng nhập, sau đó chọn game muốn tham gia và bắt đầu trải nghiệm.

=Link tải: https://play.zing.vn/

8. Casino trực tuyến Sbobet

Sbobet là nhà cái uy tín thuộc Top 5 địa chỉ tốt nhất năm 2021 được nhiều cao thủ lựa chọn và tải về chơi. Ngoài phiên bản chơi cá cược trên Website, người chơi có thể tải áp về di động để tham gia trò chơi dễ dàng.

Trong đó có các trò chơi hấp dẫn tại Casino trực tuyến Sbobet như sau

Baccrat

Blackjack

Tiến lên

Phỏm

,…

9. Candy Crush Soda Saga

Android: Android 4.1 trở lên

iOS: iOS 9.0 trở lên

Game Candy Crush Saga là trò chơi giải đố hấp dẫn do hãng King cho ra mắt năm 2012. Từ thời điểm phát hành cho đến nay, Candy Crush Saga vẫn giữ được độ HOT và nhiều thử thách hấp dẫn cho người chơi.

Trò chơi này, người chơi sẽ hoàn thành các nhiệm vụ đưa ra bằng cách hóa đổi viên kẹo, chọn theo hàng dọc, hàng ngang để tạo ra tổ hợp 3 hoặc nhiều viên giống nhau. Chắc chắn tết 2022, Candy Crush Saga là một game giải trí cực kỳ hay và đem giải không gian chơi thoải mái, vui vẻ nhất cho bạn.

Link tải trên Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.king.candycrushsaga&hl=vi&gl=US

Link chơi trên máy tính: https://www.king.com/game/candycrush

10. Among Us

Among Us là trò chơi hành động hấp dẫn và tạo cơn SỐT trong thời gian vừa qua do nhà phát hành Innersloth. Bạn có thể chơi Among Us trên PC hoặc thiết bị di động một cách dễ dàng.

Trong trò chơi này, ngươi chơi sẽ đóng vai là phi hành đoàn trên tàu không gian. Tuy nhiên, các bạn cần cận thận những kẻ mạo danh muốn phá hoại cuộc chơi này. Bạn cần tìm và hạ tiêu kẻ mạo danh, hoàn tất nhiệm vụ và bỏ phiếu cho kẻ mạo danh.

Link tải cho Android: https://play.google.com/store/apps/details?

id=com.innersloth.spacemafia&hl=vi&gl=US

Tải app trên IOS: https://apps.apple.com/us/app/among-us/id1351168404

Trên đây là những thông tin thống kê tổng hợp 10 game Mobile lượt chơi nhiều nhất Tết 2022. Anh có thể tham khảo và lựa chọn ngay để trải nghiệm trên thiết bị di động hoặc PC vào dịp Tết Nguyên Đán sắp tới nhé!