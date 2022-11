Kèo tài xỉu Mexico vs Ba Lan 23H ngày 22/11 bảng C WC 2022

Posted in

Điểm nhanh thông tin về kèo tài xỉu Mexico Vs Ba Lan 23H ngày 22/11 tại WC 2022 bảng C. Cùng đánh giá, phân tích thành tích đối đầu gần đây và lịch sử đặt cược của ĐT Mexico Vs ĐT Ba Lan trước trận chi tiết và chính xác nhất ngay dưới đây tại trang web sobet6.com.

Thông tin trận đấu: Mexico Vs Ba Lan

Thời gian : 23h Ngày 22/11

Khuôn khổ giải đấu: VCK World Cup

Sân: Stadium 974

Nhận định chiến thuật Mexico vs Ba Lan tại vòng loại WC 2022

ĐT Mexico tại các trận đấu trước đang bị mất cân bằng trong phong cách chơi của các đội tuyển của mình. El Tri tỏ ra đặc biệt mạnh trong lối đá phòng ngự. Hiện tại đội bóng này đang mang lối đá cống hiến và ngẫu hứng. Chính vì vậy không có quá nhiều bàn thắng. Với sơ đồ chiến thuật sơ đồ 4-2-3-1. Trong sơ đồ này này này đội bóng có thể ghi nhận phòng thủ thành công. Tuy nhiên sai lầm của Mexico chính là phòng thủ quá lỏng lẻo. Điều này tạo ra lỗ hỏng lớn cho đội bóng.

Ba Lan vận hành cơ động của sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1.Với sơ đồ này người chơi nhận được nhiều bàn thắng hơn và thoải mái hạ gục thủ thành. tuy nhiên điểm cần khắc phục cho các đội tuyển Ba Lan chính là đường bóng phải mạch lạc để tại cơ hội cho nhiều pha dứt điểm được diễn ra nhanh chóng.

Kết quả đối đầu giữa Mexico vs Ba Lan trong quá khứ

Theo đánh giá chung của hai đội tuyển Mexico vs Ba Lan, họ đang sở hữu đội hình ngang nhau tuy nhiên trong thành tích thi đấu đội tuyển Mexico có phần kém cỏi hơn bởi đa phân họ chỉ đá dưới cơ, theo lối phòng ngự hơn là phản công. Ngược lại Ba Lan là đội bóng thường xuyên sử dụng lối chơi tấn công.

1. Thành tích chạm trán giữa hai đội

Đối đầu Mexico vs Ba Lan Ngày Đội Nhà Tỉ Số Đội Khách Tài Xỉu hiệp 1 Tài xỉu

cả trận 14/11/2017 Ba Lan 0 – 1 Mexico Hòa (1) Xỉu 03/09/2011 Ba Lan 1 – 1 Mexico Xỉu Xỉu 28/04/2005 Mexico 0 – 0 Ba Lan Xỉu Xỉu

2. Thống kê kèo tài xỉu Mexico vs Ba Lan vòng loại WC 2022

Theo thống kê Ba Lan nhận 9 bàn thua trong 3 trận gần nhất tại Nations League. Đây là minh chứng có hàng phòng ngự của họ khá lỏng lẻo. Phía bên kia chiến tuyến Mexico hàng phòng ngự của họ chắc chắn và điều này khiến cho đối phương khá khó chịu. 5 trận gần đây họ đã giữ sạch lưới nhà.

Tỷ lệ kèo tài xỉu Mexico tại vòng bảng WC 2022

ĐỘI TUYỂN MEXICO Trận Đấu Kèo tài xỉu hiệu 1 Kèo tài xỉu cả trận Mexico vs El Salvador 0.5 XỈU 0.5 XỈU Honduras vs Mexico 0.5 TÀI 1.25 XỈU Mexico vs Mỹ 0.5 Xỉu 0.5 XỈU Mexico vs Panama 0.5 XỈU 0.5 TÀI Mexico vs Costa Rica 0.5 XỈU 1.5 XỈU

Tỷ lệ kèo tài xỉu Ba Lan tại vòng bảng WC 2022

ĐỘI TUYỂN BA LAN Trận Đấu Kèo tài xỉu hiệu 1 Kèo tài xỉu cả trận Ba Lan vs Thụy Điển 0.5 TÀI 2.5 XỈU Ba Lan vs Nga 0.5 TÀI 1.25 XỈU Ba Lan vs Hungary 0.5 Xỉu 3.5 XỈU Andorra vs Ba Lan 0.5 TÀI 2.5 TÀI Albania vs Ba Lan 0.5 XỈU 3.5 TÀI

Nên bắt kèo tài xỉu trận Mexico vs Ba Lan WC 2022 ra sao?

Đây là trận chiến mang lại nhiều hấp dẫn cho người xem. Bởi trong đội hình thi đấu của hai đội Mexico và Ba Lan đều có các cầu thủ ghi bàn. Trong đó phỉa kể đến Jimenez và Lewandowski. Không chỉ vật hiện tại cả hai đội thi đấu đều có lối chơi tấn công. Vì vậy chuyện xuất hiện nhiều bàn thắng tại đây hoàn toàn có thể xảy ra.

Kèo tài xỉu Mexico vs Ba Lan Số Bàn Thắng Kèo tài xỉu hiệp 1 Tài xỉu cả trận TÀI XỈU TÀI XỈU 0.5/1 -0.96 0.86 0,77 0.89 2/2.5 0.81 -0.91 -0.73 0.63

Kèo nhà cái tài xỉu giữa Mexico vs Ba Lan WC 2022

=> Gợi ý bắt kèo tài xỉu Anh vs Iran: Mexico 1 – 2 Ba Lan – TÀI 2/2.5 trái

So sánh kèo tài xỉu trận Mexico vs Ba Lan tại nhà cái khác

Nhà Cái Tài xỉu hiệp 1 Cả trận 188Bet 1/2 0.91

0.99 2.5 0.93

0.82 Sbobet 0.5 0.91

0.90 2.5 0.95

0.81 Jbo 0.5 0.87

0.90 2.5 0.93

0.95 Vn88 0.5 0.90

1.00 2.5 0.92

0.92

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất

ĐT Mexico: Javier Hernández sinh ngày 1 tháng 6 năm 1988. Hiện tại anh đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ LA Galaxy. Hiện tại anh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển México với 52 bàn.

ĐT Ba Lan: Robert Lewandowski sinh ngày 21 tháng 8 năm 1988. Anh là cầu thủ chuyên nghiệp chơi cho đội tuyển quốc gia Ba Lan. Anh được coi là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới với hơn 500 bàn thắng. Ngoài ra với 76 bàn thắng quốc tế, Lewandowski là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Ba Lan.

Thông tin lực lượng

ĐT Mexico : Lực lượng đầy đủ

: Lực lượng đầy đủ ĐT Ba Lan: Bảo toàn lục lượng

Tổng hợp những số liệu kèo tài xỉu Mexico Vs Ba Lan lượt trận vòng bảng World Cup 2022 trên đây. Tất cả các thông tin kèo tài xỉu Mexico Vs Ba Lan sẽ giúp dân cược có được đánh giá khách quan và đưa ra dự đoán chính xác nhất. Hãy thường xuyên truy cập vào trang Sobet để đón đầu các tin tức nhanh nhất.