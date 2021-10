Posted in

Thông thường chó đẻ một đàn từ 3-7 con trên một lứa. Tuy nhiên, nếu nhà có chó đẻ một con thì có khiến bạn lo lắng hay không? Và trong tâm linh hiện tượng chó đẻ một con báo hiệu điềm gì? Hãy tham khảo Sbobet cược di động lý giải chi tiết ngay sau đây.

Chó sinh chỉ duy nhất một con là điềm báo tốt

Trường hợp chó chỉ sinh ra được một con duy nhất là một trường hợp rất đặc biệt. Báo hiệu sắp tới đây bạn sẽ gặp được nhiều may mắn, tài lộc. Bên cạnh đó nếu chó con được sinh ra có hình dạng to hơn so với bình thường. Đấy là một điềm báo sắp tới bạn sẽ được một người nào đó bảo vệ và người đó có rất quyền hành.

Chó chỉ sinh một con là điềm báo xấu

Bên cạnh quan niệm tốt, nhiều người lại cho rằng đây là điều trái với tự nhiên. Do đó, sẽ có nhiều điềm không may mắn đến với gia đình bạn. Điềm xấu ở đây có thể có chuyện mâu thuẫn giữa mọi người trong gia đình. Hoặc gia đình có người bị nạn hay tang gia. Cho nên rất nhiều người lo lắng nếu thấy chó chỉ sinh một con duy nhất. Nếu gặp phải trường hợp sinh ra chó con với hình dáng dữ tợn. Hãy cẩn thận bởi sẽ có xích mích giữa bạn và mọi người xung quanh.



Ngoài ra khi thấy chó đẻ một con còn lý giải một số trường hợp cụ thể như:

Nếu thấy chó nhà mình đẻ tại nhà thì đó là điều may mắn.

Nếu thấy chó nhà mình đẻ tại nhà người ta:

Dự báo gia đình bạn sẽ có sự thâm hụt về tài chính.

Nếu thấy chó nhà mình đẻ ở ngoài đường phố:

Bạn đang tin vào tất cả mọi thứ một cách mù quáng. Hãy nhìn lại khả năng của bản thân một cách toàn diện để nhìn nhận mọi việc một cách tổng quát.

Nếu chó con sinh ra có màu trắng:

Điềm báo này ám chỉ bạn đang gặp khó khăn bất trắc. Hãy cố gắng, nỗ lực bằng mọi cách rồi sẽ vượt qua thôi.

Nếu chó bạn sang nhà hàng xóm đẻ:

thì điềm báo này khuyên bạn nên có kế hoạch trong chi tiêu, đề phòng hao hụt bị mất tiền của.

Chó đẻ có màu trắng:

Dự báo sẽ đem lại những điều may mắn. Vạn sự bình an và nhiều hạnh phúc cho gia đình của bạn.

Chó đẻ có màu vàng:

Con đường công danh sự nghiệp của bạn sẽ tăng trưởng và hưng thịnh và vượng đạt. Con đường tình cảm của bạn dễ dàng và suôn sẻ. Bạn sẽ sớm gặp được ý trung nhân của mình.

Chó đẻ có màu đen:

Sắp tới bạn sẽ được gặp quý nhân phù hộ giúp bạn vượt qua khó khăn và thử thách. Của cải tiền bạc cũng trở nên dư dả và sung túc hơn.

Con số lô đề may mắn khi thấy chó đẻ 1 con

Những con số thường gắn với việc chó đẻ một con là cặp số: 10 – 01.

Thấy chó vào nhà đẻ hãy thử các số may mắn: 51-91

Câu chuyện thật về hiện tượng “chó đẻ một con”

Xuất phát là người yêu động vật, anh chàng Lương Khương Vệ tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc làm nghề buôn bán phế liệu nhưng vẫn nuôi một con chó, và nó lại chỉ sinh được một chú chó con. Mọi người đều cho rằng việc chó chỉ sinh 1 con là điềm xấu, họ khuyên nhủ hai vợ chồng anh rằng nên bỏ hai mẹ con chú chó này đi. Nhưng vì lòng nhân hậu và tình thương yêu dành cho mẹ con chú chó, hai vợ chồng anh quyết định giữ lại và nuôi nấng chúng.

Một ngày nọ, thấy bà lão bán vé số còn duy nhất một tờ vé số có đuôi 01. Thấy vậy anh mua giúp bà lão bán vé số đang chống gậy. Những ngày sau đó anh quên mất việc mình đã mua tờ vé số của bà cụ.Đến một hôm, anh Vệ đang đi mua thêm đồ ăn vặt cho chú chó con tại một tiệm tạp hóa và nghe được trên radio, chuyên mục xổ số thông báo con số trúng giải độc đắc có đuôi 01.

Hai vợ chồng anh rất vui sướng và suy nghĩ rất nhiều về toàn bộ các sự việc liên quan từ chú chó sinh một con, mọi người đồn thổi, quyết định vẫn nuôi chúng. Và cuối cùng nó đã mang lại cho gia đình một điều may mắn lớn.

Điềm có gở hay tốt khi thấy chó đẻ một con không còn quan trọng mà điều quan trọng nhất là bạn luôn tin tưởng vào bản thân. Luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thiện thành một người tốt bụng, nhân hậu, thì những điều may mắn, vui vẻ luôn luôn đến với bạn.

