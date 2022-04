Poker và blackjack là những trò chơi đánh bài thuộc hàng Top tìm kiếm của web cược Sbobet. Tuy nhiên không ít người phân vân so sánh Poker và Blackjack để có lựa chọn hợp lý nhất. Xem ngay chi sẻ chi tiết dưới đây!

Vì sao nói Blackjack chơi may mắn, Poker chơi trí tuệ?

Không phải tự nhiên các bet thủ lại đúc kết ra câu nói ” Blackjack chơi may mắn, Poker chơi trí tuệ”. Điều khẳng định này đang nói rõ tính chất chơi của hai game bài khác nhau.

Poker nghiêng về tính trí tuệ, đòi hỏi người chơi tập trung chất xám để tạo thành bộ bài đẹp nhất

Blackjack đòi hỏi yếu tố may mắn nhiều hơn. Mọi sự thắng thua đều quyết định ở 2 lá bài đầu của Blackjack. Trong trường hợp bài Blakjack được nhà cái Sbobet chia điểm từ 18, 19, 20, 21 chắc chắn cơ hội thắng của bạn lên đến 85%.

Poker và Blackjack Sbobet khác nhau như thế nào?

Để biết rõ hơn cho sự lựa chọn của mình bạn, có thể tham khảo cách so sánh chính xác và chi tiết sau đây:

Game bài Poker và Blackjack này thật sự ăn được tiền thật nếu thắng. Hãy tên tâm vì cả hai được đảm bảo uy tín từ cổng game Sbobet online. Đến với Sbobet bạn sẽ được trải nghiệm cả game bài poker và blackjack một cách chân thực và hấp dẫn. Và có thể đem về chiến thắng cao với tỷ lệ thắng cực lớn!

Sự khác nhau về luật chơi poker và blackjack tại Sbobet

Game bài Poker Sbobet

Cần trải qua 4 vòng cược. Đầu tiên, bạn được chia 2 quân bài, còn lại 5 bài chung để dưới bàn. Bạn cần kết hợp bài với 5 quân dưới bạn đó để tạo thành nhóm bài mạnh nhất.

Khi tham gia chơi, lá bài được chia theo vòng. Vòng 1 được chia thành 2 lá bài, vòng 2 thêm lá thứ 3, vòng 3 thêm lá thứ 4, vòng cuối thêm lá cuối

Lệnh và thuật ngữ: Fold: bỏ bài; Call: theo bài; Fold to any bet: bỏ bài ngược; Raise: tăng cược; Check: xem bài; All in: Tố tất; Bet: đặt cược.

Nhóm bài mạnh nhất được xếp theo thứ tự : thùng phá sảnh (5 lá đồng chất). Sảnh thùng (dây đồng chất). Tứ quý (4 bài đồng số). Cù lũ (bộ ba và bộ đôi). Thùng (5 lá bài cùng màu, chất nhưng không cần số thăng tiền),…

Game bài Blackjack Sbobet

Cách chơi tương tự như bài xì lát của Việt Nam. Bạn cần trải qua 2 vòng chia bài, còn Poker đến 4 vòng. Trong blackjack vòng 1 là 2 là bài, vòng 3 là 1 lá bài, người chơi có thể yêu cầu chia lá thứ 3 hoặc không.

Để chiến thắng, người chơi cần có bộ 10, J, Q, K và quân bài A hay AA. Như vậy bạn sẽ được ngồi bài. Trong trường không có được bài như ý, bạn cần cộng điểm các quân bài, càng gần 21 điểm càng tăng cơ hội thắng.

Từ 2-9 tương ứng với điểm 2-9. Quân bài 10, J, Q, K = 10, 11 và 1 điểm, A = 10 điểm. Nhà cái có 15 điểm có quyền ngưng rút bài. Nhưng nếu nhà con có 15 điểm bắt buộc phải rút bài thứ 3 (tối thiểu 16 không cần rút). Quá 21 điểm, bạn thua ngay lập tức

So sánh điểm khác nhau trong cách đánh poker và blackjack

Bài Poker được đánh theo vòng. Cụ thể bạn phải đánh theo 4 vòng như được nói trong luật chơi bên trên. Đồng thời kết hợp thành bài để tạo ra giá trị đẹp nhất.

Trong khi Blackjack chỉ chơi từ 1 đến 2 vòng. Nếu trong vòng thứ nhất, người chơi sở hữu 2 quân bài (điểm từ 17 -21), bạn không cần rút thêm bài thứ 3 tại vòng sau. Hoặc khi bạn ăn AA thì ăn trắng

Poker và Blackjack khác biệt về thời gian chơi

Vì ván chơi Poker đòi hỏi số vòng cao hơn. Nên thời gian đánh bài và kết thúc cũng lâu hơn.

Ngược lại, bài Blackjack trải qua 2 vòng nên được tính bằng giây. Thời gian xong 1 ván cực kì nhanh. Tại nhà cái Sbobet, trung bình chỉ mất từ 15 đến 30 giây là bạn đã hoàn thành xong 1 ván bài.

Tiền cược Poker và Blackjack không giống nhau

Bài Blackjack chỉ yêu cầu bạn tiến hành đặt cược 1 lần trong 15 giây đầu tiên. Đặc biệt, bạn nên cược trước khi nhà cái chia bài trên chiếu bạc thì Poker cho phép người chơi có quyền tăng tiền cược theo từng vòng.

Điều này đã chứng minh rằng Poker có tỷ lệ thắng cao. Nhưng bù lại thua cũng khá nhiều so với Blackjack.

Ngoài ra chơi Poker Sbobet, bạn có thể dừng cuộc chơi khi đánh bài nếu thấy bài đang xấu và không thể tạo ra nhóm bài đẹp.

Trong khi bài Blackjack bắt bạn đánh đếu cùng. Dù biết trước khả năng thắng thua của mình nhưng vẫn phải chờ đến hết ván. Vậy nên rủi ro thua cũng cao tương tự.

Nên chơi bài Poker hay Blackjack để ăn tiền nhanh nhất?

Như vậy, luật chơi, cách đánh, cách tính điểm của hai trò chơi này không giống nhau. Không có một câu trả lời nào chính xác cho câu hỏi “Nên chơi bài Poker hay Blackjack để ăn tiền nhanh nhất?”.

Tùy vào nhu cầu và kỳ vòng của người chơi mà đưa ra quyết định. Nếu bạn yêu thích trò chơi có tính sát hạch sao, cần có kinh nghiệm và trí tuệ thì chọn Poker . Nhưng nếu bạn chỉ muốn tìm một trò chơi đánh bài đầy tính giải trí thì chọn ngay Blackjack.

Poker hay Blackjack tại Sbobet đều có tỷ lệ trả thưởng tiền mặt cao. Nhưng Sbobet so sánh Poker và Blackjack sẽ giúp bạn biết nên chọn trò chơi nào để tham gia phù hợp nhất! Chúc anh em có những trải nghiệm thú vị!