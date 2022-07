Posted in

Cùng giới chuyên môn theo dõi nhận định, soi kèo chấp Arsenal vs Sevilla lúc 18H30 ngày 30/7 giải đấu chung kết Emirates. Dự đoán, soi kèo thành tích gần đây của Arsenal vs Sevilla, từ đó đưa ra dự đoán chính xác vòng đấu quan trọng tối nay cùng trang 1GOmcom!

Soi kèo hôm nay Arsenal vs Sevilla

Sắp tới Arsenal và Sevilla sẽ có cuộc đối đầu hấp dẫn trong trận tranh Cup Emirates tối nay. Pháo Thủ mới đây vừa có trận Derby trước Chelsea trận tranh chức vô địch Florida với siêu phẩm 4-0 chung cuộc.

Với sức mạnh đáng gờm Arsenal đang sở hữu, hứa hẹn mùa giải mới năm 2022 thực sự bùng nổ. Liệu sắp tới đây trước Sevilla, họ có thể tiếp tục duy trì phong độ của mình hay không? Cùng theo dõi và phân tích ngay dưới đây!

Kèo châu Á, kèo chấp Arsenal vs Sevilla

Ở mùa giải trước Mikel Arteta cùng các học trò tuy có sự cố gắng ở cuối mùa giải với thành tích bất bại liên tiếp. Tuy nhiên họ cũng chỉ dừng chân ở vị trí thứ 5 trên BXH Ngoại Hạng Anh. Qua đó, họ bỏ lỡ tấm vé tham dự Cup C1 vào tay Gà Trống và phải thi đấu Europa League năm sau.

Với thành tích đang kỳ vọng sau mùa giao hữu, Pháo Thủ hứa hẹn mang tới thành tích tốt hơn tại Ngoại Hạng Anh mùa giải năm sau.

Mặc dù hiện tại, Sevilla đang có phong độ ổn định, nhưng Arsenal vẫn là đối thủ khó chơi đối với họ. Nhất là khi Arsenal đang có sự bổ sung đắc lực về đội hình mới.

Với tỷ lệ kèo chấp mức 0.5/1 trái, dự đoán từ chuyên gia khả năng Arsenal dành có hội nổ bàn thắng cách biệt trước Sevilla.

=> Chọn: Arsenal thắng kèo 0/0.5

Nhận định kèo châu Âu (1X2) Arsenal vs Sevilla

Là đội bóng quên thuộc đến từ La Liga, Sevilla đang góp mặt trên nhiều đấu trường lớn. Với kinh nghiệm thi đấu và thực lực đang cao, Sevilla thực sự là đối thủ đáng gờm đối với Pháo Thủ lượt trận tối nay.

=> Chọn: Arsenal thắng trận

(O/U) Nhận định kèo tài xỉu Arsenal vs Sevilla

Cả hai đội bóng đang có lối đá thiên về tấn công, nhưng hàng thủ không mấy chắc chắn. Do đó, những trận đấu gần đây thường xuyên nổ nhiều bàn thắng.

Pháo Thủ trong 10 trận gần đâu có 8 trận nổ trên 3 bàn. Còn Sevilla cũng không kém cạnh với 4/6 trận nổ kèo tài được ghi. Do đó, dự đoán trận đấu tối nay kịch bản sẽ nổ Tài.

=> Chọn: Tài 2.5/3 trái

Tỷ lệ kèo chấp Tỷ lệ châu Âu

Tỷ lệ tài xỉu

Chủ HDP Khách Chủ H Khách tài Tỷ lệ

Xỉu 0.96 0.5/1 0.86 1.80 3.55 4.10 0.88 2.5/3 1.00

Dự đoán tỉ số Arsenal vs Sevilla chính xác

Qua phân tích thành tích, thông tin trận đấu trước trận Arsenal vs Sevilla. Sắp tới Arsenal được thi đấu trên sân nhà, đây cũng lợi thế mà Pháo Thủ có được giúp họ được tin tưởng sẽ có khởi động tốt hơn so với Sevilla. Đồng thời, thành tích thi đấu tển sân nhà của họ chỉ thua đúng 2 trận trong 15 trận gần nhất. Do đó, dự đoán kèo tỷ số tối nay như sau:

Arsenal 3-1 Sevilla



Đội hình ra sân dự kiến

Arsenal: Ramsdale, Zinchenko, Gabriel, Saliba, White, Xhaka, Partey, Martinellis, Odegaard, Saka, Jesus.

Ramsdale, Zinchenko, Gabriel, Saliba, White, Xhaka, Partey, Martinellis, Odegaard, Saka, Jesus. Sevilla: Dmitrovic, Montiel, Carmona, Rekik, Acuna, Reges, Jordan, Lamela, Papu Gomez, Ocampos, Mir.

Lịch sử đối đầu giữa 2 đội

Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số Đội khách Emirates S 30/7/2017 Arsenal 1-2 Sevilla AMST 10/08/2008 Arsenal 1-1 Sevilla UEFA CL 28/11/2007 Sevilla 3-1 Arsenal UEFA CL 20/09/2007 Arsenal 3-0 Sevilla

Tổng quan thông tin nhận định trận đấu, soi kèo tối nay Arsenal vs Sevilla vòng tranh Cup Emirates. Anh em có thể tham khảo để có cho mình lựa chọn tốt nhất. Ngoài ra, đừng quên theo dõi ngay để nắm kết quả và tham gia Pick kèo thơm ngay!

