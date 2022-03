Posted in

Dự đoán kèo bóng đá: Soi kèo chấp Japan vs Việt Nam, lúc 17h35 ngày 29/03 lượt đấu vòng loại World Cup 2021/2022. Theo dõi nhận định bóng đá chính xác nhất về kèo nhà cái tối nay giữa Japan vs Việt Nam ngay dưới đây!

Soi kèo hôm nay Japan vs Việt Nam

Sau 9 lượt đấu, đội tuyển Việt Nam còn nhiều khuyết điểm và chưa đạt được kỳ vọng đi xa hơn tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Với sự cổ vũ của người hâm mộ và sự thay đổi từ HLV Park chúng ta có 1 chiến thắng trước ĐT Trung Quốc 3-1 ở lượt trận vừa qua. Với áp lực từ chuỗi thành tích không tốt, HLV Park chưa thực tìm lại cảm giác thoải mái.

Phía Nhật Bản, họ được đánh giá là 1 trong số đội bóng mạnh nhất bảng B tại vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, trước đó Nhật Bản gặp khó khăn trước Oman và Saudi Arabia, nhưng sau đó họ nhanh chóng lấy lại sự tự tin và nắm chắc tấm vé tham dự vòng chung kết sắp tới.

Kèo châu Á, kèo chấp Japan vs Việt Nam

Về đối đầu, đội tuyển Việt Nam từng gặp ĐT Mặt Trời Mọc đều không có được kết quả như ý muốn trong 4 lượt thi đấu gần nhất. Hiện tại, khoảng cách của các cầu thủ áo đỏ so với Nhật Bản khá xa.

Tương ứng với kèo chấp được ấn định tối nay, kèo đội chủ nhà được đánh giá cao có khả năng giành chiến thắng chung cuộc. Dân cược có thể tham gia đặt cược ngay tại nhà cái thể thao Sbobet.

=> Chọn: Nhật Bản thắng trận

Nhận định kèo châu Âu (1X2) Japan vs Việt Nam

Sau khi giải tỏa được áp lực về mặt điểm số và tâm lý trước ĐT Trung Quốc, lượt đối đầu cuối cùng vòng bảng tới đây. Giới chuyên môn dự đoán kèo châu Âu tới đây, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu với tinh thần thoải mái nhất.

=> Chọn: Nhật Bản thắng trận

(O/U) Nhận định kèo tài xỉu Japan vs Việt Nam

Với kèo tài xỉu được ấn định tối nay, kèo tài không phải địa chỉ uy tín để đặt cược. Trong đó, 3/4 trận đối đầu gần đây, cả hai có tổng số bàn thắng được ghi dưới 3 bàn/mỗi trận.

Tính cả 8 lượt đấu tại vòng loại có 9 bàn thắng và chỉ thủng lưới 3 bàn. Phía đội tuyển Việt Nam có 7 lần xé lưới đối thủ và thủng lưới tới 17 bàn. Theo đó, giới chuyên môn dự đoán nhiều khả năng nổ cửa Xỉu ngon ăn.

=> Chọn: Tài 2.5/3 trái

Tỷ lệ kèo chấp Tỷ lệ châu Âu Tỷ lệ tài xỉu Chủ HDP Khách Chủ H Khách Tài Tỷ lệ Xỉu -0.95 1/1.5 0.80 15.00 5.25 1.22 0.93 2.5 0.77

Dự đoán tỉ số Japan vs Việt Nam chính xác

Theo phân tích kèo bóng đá trận đối đầu giữa Japan vs Việt Nam lượt trận tối nay, kèo đội chủ nhà đang có được lợi thế mạnh hơn so với đối thủ. Do đó, kèo tỷ số chung cuộc cả trận nổ dưới mức 2 trái. Cụ thể:

Japan 1-0 Việt Nam

Đội hình ra sân dự kiến

Nhật Bản (4-2-3-1): Shuichi Gonda; Yuto Nagamoto – Maya Yoshida – Takehiro Tomiyasu – Hiroki Sakai; Gaku Shibaski – Wataru Endo; Takumi Minamino – Daichi Kamada – Junya Ito Osako Yuya.

Shuichi Gonda; Yuto Nagamoto – Maya Yoshida – Takehiro Tomiyasu – Hiroki Sakai; Gaku Shibaski – Wataru Endo; Takumi Minamino – Daichi Kamada – Junya Ito Osako Yuya. Việt Nam (3-5-2): Tấn Trường; Tiến Dũng – Ngọc Hải – Duy Mạnh; Hồng Duy – Quang Hải – Tuấn Anh – Hoàng Đức – Tấn Tài; Công Phượng – Tiến Linh.

Lịch sử đối đầu giữa 2 đội

Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Đội khách FIFA WCQL 11/11/2021 Việt Nam 0-1 0-1 Nhật Bản AFC 24/01/2019 Việt Nam 0-1 0-0 Nhật Bản INT CF 07/10/2011 Nhật Bản 1-0 1-0 Việt Nam AFC 16/07/2007 Việt Nam 1-4 1-2 Nhật Bản

Tổng hợp phân tích từ chuyên gia Sobet6.com nhận định soi kèo trận đấu Japan vs Việt Nam tối nay vòng loại World Cup 2022 mới nhất. Dân cược có thể tham gia dự đoán ngay tại nhà cái Sbobet để chọn kèo phù hợp nhất.

** Chốt kèo: