Cùng theo dõi nhận định bóng đá & soi kèo chấp Liverpool vs Everton, lúc 22h40 ngày 24/4 lượt đấu vòng 34 Ngoại Hạng Anh 2021/2022. Cùng chuyên gia phân tích về kèo bóng đá trực tuyến tối nay giữa Liverpool vs Everton chính xác nhất.

Soi kèo hôm nay Liverpool vs Everton

Lúc này, Liverpool đang sở hữu phong độ thi đấu đỉnh cao trên mọi đấu trường sân cỏ. Mới đây họ đã xuất sắc đánh bại Man City 3-2 tại giải đấu Cup FA vừa qua. Chưa kể, may mắn đến với Liverpool khi họ đối đầu với đối thủ yếu thế hơn tại vòng tứ kết và sở hữu tấm vé lọt bán kết với Villarreal sắp tới.

Trong khi đó, Everton lúc này gần như liên tục xuống hạng tại Ngoại Hạng Anh. Dưới sự lãnh đạo của vị HLV mới, Everton không thể cải thiện được lối chơi cũng như thành tích hiện tại. Do đó, chuyến hành quân tới đây chắc chắn sẽ gặp không ít trắc trước đối thủ số 1 bóng đá Anh.

Kèo châu Á, kèo chấp Liverpool vs Everton

Liverpool đang có cơ hội rộng mở tại giải bóng đá Ngoại Hạng Anh. Bằng chứng là cách biệt điểm số với đội dẫn đầu Man City còn 1 điểm duy nhất. Còn 4 lượt đấu còn lại, đây là cơ hội cạnh tranh gay gắt giữa hai đội bóng để mang về ngôi vị cao nhất cho câu lạc bộ.

Với mức kèo chấp được ấn định tối nay, Liverpool hoàn toàn có khả năng dẫn bàn và cách biệt trên 2 trước trước đối thủ yếu thế hơn.

=> Chọn: Liverpool 2 trái

Nhận định kèo châu Âu (1X2) Liverpool vs Everton

Với cuộc đối đầu hấp dẫn tối nay, giới chuyên môn nhận định kèo châu Âu từ Sbobet khả năng nổ cửa trên cho đội chủ nhà. Liverpool cũng có tỷ lệ chiến thắng cao 80% trong 10 lần đối đầu với Everton trước đó. Vì vậy, anh em có thể tin tưởng để đặt cược.

=> Chọn: Liverpool thắng

(O/U) Nhận định kèo tài xỉu Liverpool vs Everton

Về thực lực, Liverpool vẫn duy trì lực lượng đầy đủ và tinh nhuệ. Với lối chơi quen thuộc, chắc chắn The Kop sẽ tạo áp lực lớn cho Everton cực kỳ lớn ở lượt đối đầu sắp tới. Tương ứng với kèo tài xỉu được ấn định mức 3 trái. Giới chuyên môn dự đoán khả năng sẽ xuất hiện bàn thắng trên sân Anfield stadium tối nay.

=> Chọn: Tài 3 trái

Tỷ lệ kèo chấp Tỷ lệ châu Âu

Tỷ lệ tài xỉu

Chủ HDP Khách Chủ H Khách tài Tỷ lệ

Xỉu -0.98 2 0.84 1.23 4.85 12.00 0.71 3 -0.92

Dự đoán tỉ số Liverpool vs Everton chính xác

Liverpool đang sở hữu lợi thế về mặt sân cùng mục tiêu bám đuổi sát nút với nhóm đầu bảng. Do đó, chiến thắng tối nay có thể giúp họ cải thiện thành tích cực kỳ tốt. Do đó, dự đoán kết quả bóng đá chung cuộc cả trận Liverpool vs Everton, tỷ số chung cuộc như sau:

Liverpool 4-1 Everton

Đội hình ra sân dự kiến

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Thiago, Salah, Mane, Jota.

Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Thiago, Salah, Mane, Jota. Everton: Pickford; Coleman, Keane, Godfrey, Mykolenko; Allan, Delph, Iwobi; Gordon, Calvert-Lewin, Richarlison. Andros Townsend, Tom Davies và Nathan Patterson chấn thương.

Lịch sử đối đầu giữa 2 đội

Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Đội khách ENG PR 02/12/2021 Everton 1-4 1-2 Liverpool ENG PR 21/02/2021 Liverpool 0-2 0-1 Everton ENG PR 17/10/2020 Everton 2-2 1-1 Liverpool ENG PR 22/06/2020 Everton 0-0 0-0 Liverpool ENG FAC 05/01/2020 Liverpool 1-0 0-0 Everton ENG PR 05/12/2019 Liverpool 5-2 4-2 Everton ENG PR 3/3/2019 Everton 0-0 0-0 Liverpool

Tổng hợp thông tin được phân tích và nhận định từ bài soi kèo Liverpool vs Everton vòng đấu bù giải Ngoại Hang Anh mới nhất từ chuyên gia. Hy vọng dân cược có thể đưa ra dự đoán chính xác và thường xuyên xem các ưu đãi nhận thưởng hấp dẫn!

** Chốt kèo: