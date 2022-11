Posted in

Trang Sobet6 phân tích, nhận định soi kèo tài xỉu Argentina vs Mexico chính xác ngày 27/11/2022 lúc 2h00. Lượt trận diễn ra trong khuôn khổ bảng C World Cup 2022. Theo dõi thống kê, số liệu chuẩn xác giữa Argentina vs Mexico để đưa ra quyết định bet kèo chính xác.

Thông tin trận đấu: Argentina Vs Mexico

Thời gian : 2h Ngày 27/11

Khuôn khổ giải đấu: bảng C VCK World Cup 2022

Sân: SVĐ education City Stadium

Nhận định chiến thuật Argentina vs Mexico tại vòng loại WC 2022

Những tưởng trận đấu với ĐT Saudi Arabia sẽ là bước chạy đà thuận lợi cho ở World Cup 2022. Thế nhưng đây trở thành cơn ác mộng cho đại diện Nam Mỹ. Họ chị thua cuộc với tỷ số 2 – 1. Điều này khiến cho ĐT Argentina nhận vị trí chót bảng.

Trong lần đối đầu với Ả Rập Saudi, HLV Lionel Scaloni đã đưa ra sơ đồ chiến lược 4-4-2. Qua đó người hâm mộ sẽ chứng kiến hàng công cực mạnh với tam tấu Di Maria – Lautaro Martinez – Messi. Thế nhưng tiền đạo Angel Di Maria đã thi đấu không được sắc sảo thường thấy.

Ngoài ra hàng thủ của “Chim ưng xanh” thi đấu không được ổn định khi để loạt lưới 2 bàn. Nếu không cải thiện được khả năng phòng thủ thì khả năng cao Argentina không vào sâu được vào vòng trong.

Phía bên kia chiến tuyến Mexico đội bóng này đã thoát thua Ba Lan khi Lewandowski đá hỏng penalty. Hoàn toàn nhờ vào thủ môn kỳ cựu Guillermo Ochoa. Tuy nhiên hàng tấn công lại thi đấu không được ấn tượng và có dấu hiệu đi xuống. Chứng minh ở 3 trận đấu gần nhất họ không ghi được bàn thắng.

Kết quả đối đầu giữa Argentina vs Mexico trong quá khứ

Theo như Sbobet.com bóng đá thống kê lịch sử đối đầu giữa Argentina vs Mexico, có thể nói Argentina luôn là đối thủ mạnh gieo sầu cho Mexico mỗi khi gặp nhau.

Chiến thắng gần đây nhất của Mexico trước Argentina là vào tháng 7 năm 2004. Kể từ đó đến nay, tức là đã hơn 15 năm, Mexico đã 9 lần đối đầu với Argentina mà không thể thắng, thua 5 lần và buộc phải chia điểm làm 4.

Sức tấn công dồn dập khiến tâm lý của Mexico phải run sợ. Bùng nổ tỷ số 3-1 với tổng bàn thắng trên 4 trái là tất cả những gì người hâm mộ nhìn thấy. Có thể nói, khả năng tấn công của đối phương luôn là thử thách khó nhằn với Mexico.

1. Thành tích chạm trán giữa hai đội

Đối đầu Argentina vs Mexico Ngày Đội Nhà Tỉ Số Đội Khách Tài Xỉu hiệp 1 Tài xỉu cả trận 28/06/2010 Argentina 3 – 1 Mexico TÀI TÀI

2. Thống kê kèo tài xỉu Argentina vs Mexico vòng loại WC 2022

Trong 3/4 cuộc đọ sức gần nhất giữa đôi bên, lưới rung ít nhất 3 lần. Hàng công của Argentina hiếm khi rất bùng nổ khi thi đấu trên sân khách, trong khi Ecuador thường chơi chắc chắn trên sân nhà.

Mexico lại thi đấu không ấn tượng ở vòng loại này là. Nguyên nhân là do họ chơi quá thực dụng. Chỉ có hai lần tổng thể trong 4 trận gần đây của Mexico là để lọt lưới.

Đó là lý do khiến cả hai thường có ít bàn thắng được ghi trên mọi đấu trường

+ Tỷ lệ kèo tài xỉu Argentina tại vòng bảng WC 2022

ĐỘI TUYỂN ARGENTINA Trận Đấu Kèo tài xỉu hiệp 1 Kèo tài xỉu cả trận 30/03/2022: Ecuador 1-1 Argentina 0.5 TÀI 2.5 XỈU 26/03/2022: Argentina 3-0 Venezuela 0.5 TÀI 2.75 TÀI 02/02/2022: Argentina 1-0 Colombia 0.5 XỈU 2.5 XỈU 28/01/2022: Chile 1-2 Argentina 0.5 TÀI 2.5 TÀI 17/11/2021: Brazil 0-0 Argentina 0.5 XỈU 2.5 XỈU 13/11/2021: Uruguay 0-1 Argentina 0.5 XỈU 2.5 XỈU

+ Tỷ lệ kèo tài xỉu Mexico tại vòng bảng WC 2022

ĐỘI TUYỂN MEXICO Trận Đấu Kèo tài xỉu hiệp 1 Tài xỉu cả trận 31/03/2022: Mexico 2-0 El Salvador 0.5 XỈU 2.5 XỈU 28/03/2022 : Honduras 0-1 Mexico 0.5 XỈU 2.5 XỈU 25/03/2022: Mexico 1-0 Mỹ 0.5 XỈU 2.5 XỈU 03/02/2022: Mexico 1-0 Panama 0.5 XỈU 2.5 XỈU 31/01/2022: Mexico 1-0 Costa Rica 0.5 XỈU 2.5 XỈU 28/01/2022: Jamaica 2-2 Mexico 1.0 TÀI 2.75 TÀI

Soi kèo tài xỉu trận Argentina vs Mexico WC 2022 ra sao?

Rõ ràng đối thủ gặp khó trước Mexico bởi cách họ xử lý bóng và di chuyển trên sân. Ở giải vô địch Concacaf năm nay, Mexico toàn thắng trong mọi trận đấu, gần đây nhất là đánh bại Mỹ. Trước đó, các lão tướng của Mexico cũng từng đánh bại Uruguay và Chile.

Argentina đêm nay không được phép lơ là. Theo thống kê, cả hai đội đều thi đấu rất hấp dẫn và ghi được rất nhiều bàn thắng trong các trận đấu trước đó. Thực tế, 3/4 trận đối đầu gần nhất của hai đội đều có bàn thắng.

Tại mốc kèo bóng đá tài xỉu 2 1/4 trái, cược tài có cơ hội chiến thắng.

Kèo tài xỉu Argentina vs Mexico

Số Bàn Thắng Kèo tài xỉu hiệp 1 Tài xỉu cả trận TÀI XỈU TÀI XỈU 2/2.5 0.85 0.75 0.90 1.00

=> Gợi ý bắt kèo tài xỉu Argentina vs Mexico: Tài 2.25 trái

So sánh kèo tài xỉu trận Argentina vs Mexico tại nhà cái khác

Nhà Cái Tài xỉu hiệp 1 Cả trận 188Bet 1.0 ….. 0.83

….….. 0.90 2/2.5 ….. 0.79

…… .… 0.89 Sbobet 1.0 ….. 0.83

… …… 0.93 2/2.5 ….. 0.79

……. … 1.00 Jbo 1.0 ….. 0.81

….….. 0.90 2/2.5 ….. 0.78

… ….… 0.99 Vn88 1.0 ….. 0.80

……… 0.92 2/2.5 ….. 0.76

…….… 0.99

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất

ĐT Argentina

Có lẽ không cần phải tranh cãi giữa những người ủng hộ khi Lionel Messi, cầu thủ bóng đá nổi tiếng hiện đang giữ chức HLV trưởng CLB Paris Saint-Germain, chắc chắn giữ được tấm vé đến với đội tuyển Argentina. Anh là thành viên của đội săn cúp C1.

Sự nghiệp của Messi có thể đã khởi sắc vào năm 2022, khi anh ấy đã hơn 34 tuổi, nhưng phong cách và sự chỉn chu của anh ấy vẫn không thể bị đánh giá thấp. Thật đơn giản để tạo ra đột biến vì anh ấy vẫn có kỹ năng cá nhân tốt, tốc độ và sự khôn khéo.

ĐT Mexico

Một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của đội tuyển Mexico, [Guillermo Ochoa], sinh năm 1985 và tiếp tục chơi cho câu lạc bộ América và đội tuyển quốc gia với tư cách là thủ môn hàng đầu của họ. Anh cùng đội América giành cúp vô địch Mexico mùa giải 2022–2023 với 14 trận.

World Cup cuối cùng của Guillermo Ochoa rất có thể diễn ra vào năm 2022, vì vậy chắc chắn anh ấy muốn tạo ra một thứ gì đó đặc biệt để giúp Mexico tiến lên.

Thông tin lực lượng

ĐT Argentina : Dybala chấn thương bắp đùi, Lionel Messi chấn thương, Angel Di Maria chưa có thông tin bình phục

: Dybala chấn thương bắp đùi, Lionel Messi chấn thương, Angel Di Maria chưa có thông tin bình phục ĐT Mexico: Jimenez và Funes Mori đều đang dính chấn thương

Trên đây là những chia sẻ về phân tích và nhận định tỷ lệ kèo Argentina vs Mexico hôm nay. Trận đấu lúc 2h00 ngày 27/11/ 2022 tại bảng C khuôn khổ WC 2022. Hy vọng thông tin này hữu ích với anh em. Theo dõi Sbobet hôm nay để cập nhật thống kê để phân tích mới nhất về thành tích tài xỉu giữa Argentina với Mexico.