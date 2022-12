Posted in

Nhận định soi kèo tài xỉu Argentina vs Úc lúc 2H ngày 4/12 vòng 1/8 WC 2022. Nhà cái trực tuyến SOBET giúp anh em thông kê dữ liệu, soi kèo tài xỉu Argentina vs Úc hiệu quả nhất.

Thông tin trận đấu: Argentina vs Úc

Thời gian : 2H ngày 4/12

Khuôn khổ giải đấu: vòng 1/8 World Cup 2022

Sân: Al Bayt Stadium

Nhận định chiến thuật Argentina vs Úc tại vòng 1/8 WC 2022

Như vậy, kết thúc lượt trận vòng bảng xác định được 2 cái tên bước vào vòng 1/8 tại bảng C đó là Argentina và Ba Lan. Trong đó, Argentina nhất bảng với 6 điểm sau khi đánh bại Ba Lan và sẽ đối đầu với đội nhì bảng D là ĐT Úc vào tối 4/12 sắp tới.

Kết quả trận đối đầu cuối cùng với Ba Lan, bất chấp việc Lionel Messi đá hỏng quả phạt đền, ĐT Argentina vẫn có 2 bàn thắng đẹp vào lưới khung thành Ba Lan để giành vé vào vòng 1/8 World Cup, điều này giúp đại diện Nam Mỹ tránh phải đụng độ ĐT Pháp.

Argentina của Messi và đồng đội khá sáng cửa vào lượt trận tứ kết khi ĐT Úc không được đánh giá quá mạnh tại vòng 1/8. Tính toán tương lai nếu tại vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất, đội tuyển Argentina có thể chạm trán Hà Lan trong trường hợp “Những cơn lốc màu da cam” vượt qua tuyển Mỹ.

Như vật, tình hình hiện tại rất có thể ĐT Agentina có thể chơi dâng cao từ sớm để tìm kiếm bàn thắng. Còn ĐT Úc khả năng phải chơi phòng ngự và tìm kiếm cơ hội phản công. Với lực lượng thi đấu của hai đều còn đủ, dự đoán sắp tới cuộc chiến giữa hai nền bóng đá sẽ vô cùng hấp dẫn.

Kết quả đối đầu giữa Argentina vs Úc trong quá khứ

Trong kết quả bóng đá 7m trước đó, hai đội có thành tích đối đầu 2 lần. Trong đó, kết quả đều nghiêng về ĐT Argentina với cách biệt nhiều hơn 1 trái. Đồng thời, lần gặp gần nhất vào giao hữu quốc tế năm 2007 được chứng kiến Argentina đưa vào lưới ĐT Úc 1 trái. Dù thời gian khá lâu, nhưng lần gặp lại sau 15 năm, hứa hẹn nhiều diễn biến kịch tính giữa hai nền bóng đá đã có sự phát triển vượt bậc.

1.Thành tích chạm trán giữa hai đội

2.Thống kê kèo tài xỉu Argentina vs Úc vòng bảng WC 2022

Kết thúc vòng bảng, kèo tài xỉu mà ĐT Argentina được thống kê 3 trận gần đây cho thấy họ thắng 2, hòa 0, thua 1. Tỷ lệ thắng trận chiếm 66.6%, tỷ lệ thắng kèo 66.67% & nổ Tài là 33.33% (1/3 trận), xỉu chiếm 66.7%.

Phía đối diện thống kê 3 trận gần đây ĐT Úc có thắng 2, hòa 0, thua 1. Tỷ lệ thắng trận chiếm 66.6%, tỷ lệ thắng kèo 66.67% & tỷ lệ nổ cửa tài chỉ 33.33% (1/3 trận). Những thông số này cho thấy khả năng sắp tới thế trận vòng 1/8 cũng diễn biến khá căng thẳng và ít bàn thắng.

Tỷ lệ kèo tài xỉu Argentina tại vòng bảng WC 2022

ĐỘI TUYỂN ARGENTIA Trận Đấu Tài xỉu hiệp 1 Tài xỉu cả trận Ba Lan vs Argentina 0 trái Xỉu 2 trái Xỉu Argentina vs Mexico 0 trái Xỉu 2 trái Xỉu Argentina vs Ả Rập Xê Út 1 trái Xỉu 3 trái Tài

Tỷ lệ kèo tài xỉu Úc tại vòng bảng WC 2022

ĐỘI TUYỂN ÚC Trận Đấu Tài xỉu hiệp 1 Tài xỉu cả trận Úc vs Đan Mạch 0 trái Xỉu 2 trái Xỉu Tunisia vs Úc 1 trái Tài 1 trái Xỉu Pháp vs Úc 3 trái Tài 5 trái Tài

Nên soi kèo tài xỉu trận Argentina vs Úc WC 2022 ra sao?

1/2 trận đối đầu vừa rồi giữa Úc và Argentina có tổng số bàn thắng vượt mốc tài 2 1/4. Tương tự, 6/7 trận gần nhất của Argentina có tối thiểu 3 bàn thắng được ghi mỗi trận. Đồng thời, phía ĐT Úc cũng có hiệu suất thắng kèo

Phân tích dữ liệu từ phong độ gần đây, chỉ số bàn thắng và màn trình diễn nói riêng của các cầu thủ, một số chuyên trang thể thao quốc tế đã đưa ra dự đoán tỉ số trận Argentina vs Úc tại vòng 1/8 World Cup 2022. Với tính chất trận đấu quan trọng một mất một còn, do đó khả năng cả trận diễn biến khá giằng co & tỷ lệ nổ Xỉu cao với tổng số bàn thắng dưới mức 3 bàn.

Kèo tài xỉu Argentina vs Úc Số Bàn Thắng Kèo tài xỉu hiệp 1 Tài xỉu cả trận TÀI XỈU TÀI XỈU 2.5/3 0.90 0.81 0.91 0.87

=> Gợi ý bắt kèo tài xỉu Argentina 2 – 0 Úc, XỈU 2.5/3

So sánh kèo tài xỉu trận Argentina vs Úc tại nhà cái khác

Nhà Cái Tài xỉu hiệp 1 Cả trận Tài Tỷ lệ kèo Xỉu Tài Tỷ lệ kèo Xỉu 188Bet 0.93 1 0.83 0.91 2.5/3 0.87 Sbobet 0.86 1 -0.93 0.93 2.5/3 0.83 Jbo 0.95 1 0.88 -0.94 2.5/3 0.84 Vn88 0.95 1 0.91 -0.97 2.5/3 0.81

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất

Lionel Andrés Messi (Argentina) hay M10. Anh là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Argentina hiện đang thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Ligue 1 Paris Saint-Germain và là đội trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina. Theo dự đoán, hành trình cuối cùng của Messi đến với World Cup 2022 sẽ cực kỳ ý nghĩa bằng loạt chiến tích mà chân sút tài năng này có thể thực hiện.

Mathew Allan Leckie (Úc): Chân sút tài năng người Úc hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Melbourne City FC tại giải A-League và Đội tuyển bóng đá quốc gia Úc với cương vị đội trưởng. Với sự nhanh nhẹn và hoạt bát của mình, anh thường được bố trí ở các bên cánh. Vừa qua anh vừa lập công cho bàn thắng duy nhất giúp ĐT úc bước vào vòng 1/8.

Nếu thấy thông tin này thú vị và hữu ích thì hãy nhanh tay vào trang uy tín Sbotopvn để tìm đọc nhiều thông tin bóng đá WC 2022 khác.

Thông tin lực lượng

ĐT Argentina : Đội hình đầy đủ, không có cần thủ chấn thương

Đội hình đầy đủ, không có cần thủ chấn thương ĐT Úc: Lực lượng đầy đủ

Từ các phân tích và nhận định tỷ lệ kèo tài xỉu Argentina vs Úc lúc 2H ngày 4/12 vòng 1/8 WC 2022. Hy vọng anh em có nhiều tip bắt kèo tài xỉu Argentina vs Úc hiệu quả.