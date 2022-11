Posted in

Để cập nhật những phân tích, nhận định, soi kèo tài xỉu Ba Lan vs Saudi Arabia chính xác, anh em không nên bỏ qua bài chia sẻ dưới đây. Lượt trận sẽ bắt đầu lúc 20h ngày 24/11/2022 khuôn khổ bảng C World Cup 2022. Bạn muốn lấy số liệu chích xác? Xem tip bắt kèo tài xỉu giữa Ba Lan vs Ả rập Saudi ? Hãy xem ngay phân tích bên dưới cùng Sobet6.com!

Thông tin trận đấu: Ba Lan Vs Saudi Arabia

Thời gian : 20h Ngày 26/11

Khuôn khổ giải đấu: vòng bảng World Cup 2022

Sân: SVĐ education City Stadium

Nhận định chiến thuật Ba Lan vs Saudi Arabia tại vòng loại WC 2022

Đội tuyển Ba Lan tấn công được nhiều người thích. Là một cầu thủ hàng đầu với khả năng kiểm soát sân tốt, Lewandowski rất cần thiết trong vai trò tiền đạo trung tâm. Anh cũng là đội trưởng của đội Đại bàng trắng châu Âu.

Ai cũng biết rằng Arkadiusz Milik có thể ghi bàn với độ chính xác cực cao. Ở bóng đá Ba Lan, Milik là cầu thủ có nhiều tiềm năng.

Trong chiến dịch vòng loại World Cup, khán giả đã quen thuộc với cặp song sát cánh trái và cánh phải của Bereszynski và Rybus, những người tạo nên sự kết hợp lý tưởng ở hàng tiền vệ. Ngoài ra, việc bố trí khu trung tuyến của Ba Lan được đánh giá cao. Nơi đây có các tiền vệ dày dặn kinh nghiện như Krychowiak, Klich và Zielinski. Thể hiện sự tự tin trong phòng ngự của “chú đại bàng”.

Đánh giá ban đầu là đội Ả Rập Xê Út thể hiện rất tốt sơ đồ 4-2-3-1, lối đá nhanh, đương đại và kỹ thuật cá nhân rất tốt. Tuy nhiên, đội hình này cũng có một vài điểm hạn chế. Cụ thể hai hậu vệ cánh tấn công rất mạnh, nhưng do dâng cao quá nhiều nên họ thường xuyên tạo ra khoảng trống lớn giữa các vị trí trung vệ và hậu vệ.

Cho nên, nếu Ả rập tiếp tục dùng chiến thuật này trong trận đấu với Ba Lan, khả năng họ sẽ phải nhận “trái đắng”.

Kết quả đối đầu giữa Ba Lan vs Saudi Arabia trong quá khứ

Ba Lan từng có trận đối đầu với Ả rập saudi cách đây 15 năm. Tại đây, Ba Lan thành công dành chiến thắng với khoảng cách tỉ số hẹp.

Ông Czesaw Michniewicz – HLV của Ba Lan đã nỗ lực rất nhiều để phát triển các chiến lược chi tiết. Bắt đầu bằng việc đạt được mục tiêu đủ điều kiện để Qatar đăng cai World Cup 2022.

Thống kê của trang chủ Sbo Sbobet thì thành tích đáng kể nhất của tuyển Ba Lan khi ông còn là huấn luyện viên của họ là suất tham dự WC 2022.

1. Thành tích chạm trán giữa hai đội

Đối đầu Ba Lan vs Saudi Arabia Ngày Đội Nhà Tỉ Số Đội Khách Tài Xỉu hiệp 1 Tài xỉu cả trận 29/03/2006 Ả Rập Saudi 1-2 Ba Lan XỈU TÀI

Phong độ thi đấu Ba Lan gần đây (phải)

Phong độ thi đấu Saudi Arabia gần đây (phải)

2. Thống kê kèo tài xỉu Ba Lan vs Saudi Arabia vòng loại WC 2022

Phong độ gần đây của Ba Lan trước Ả Rập Xê Út là rất kém, lần lượt là 1.00 và 1.40 PPG (tính trong 10 trận gần nhất). Tình huống liên quan đến Saudi Arabia càng đáng lo ngại hơn bởi đại diện châu Á chỉ ghi trung bình 0,40 bàn và 0,70 bàn thua. Đội tuyển Ả Rập Xê Út chỉ ghi được một bàn thắng và chỉ thắng một trận trong 5 trận gần đây (hòa 2 và thua 2).

Ba Lan chỉ có được một trận thắng và một trận hòa trong năm trận gần đây nhất. Tuy nhiên, đó là một kết quả đáng nể khi những chú đại bàng phải đối đầu với những đối thủ cực kỳ đáng gờm như Hà Lan hay Bỉ.

Theo đánh giá của giới quan sát, đội tuyển Ba Lan tiếp tục có thành tích tốt hơn Saudi Arabia một bậc.

+ Tỷ lệ kèo tài xỉu Ba Lan tại vòng bảng WC 2022

ĐỘI TUYỂN BA LAN Trận Đấu Kèo tài xỉu hiệp 1 Kèo tài xỉu cả trận 30/03/2022 Ba Lan 2-0 Thụy Điển 0.5 XỈU 2.5 XỈU 23/03/2022 Nga 1-1 Ba Lan 0.5 XỈU 2.5 XỈU 16/11/2021 Ba Lan 1-2 Hungary 0.5 TÀI 2.5 TÀI 13/11/2021 Andorra 1-4 Ba Lan 0.75 TÀI 2.75 TÀI 13/10/2021 Albania 0-1 Ba Lan 0.5 XỈU 2.5 XỈU 10/10/2021 Ba Lan 5-0 San Marino 1.5 TÀI 3.25 TÀI

+ Tỷ lệ kèo tài xỉu Saudi Arabia tại vòng bảng WC 2022

ĐỘI TUYỂN Ả RẬP SAUDI Trận Đấu Kèo tài xỉu hiệp 1 Tài xỉu cả trận 30/03/2022 Ả Rập Saudi 1-0 Úc 0.5 XỈU 2.5 XỈU 24/03/2022 Trung Quốc 1-1 Ả Rập Saudi 0.5 XỈU 2.5 XỈU 01/02/2022 Nhật Bản 2-0 Ả Rập Saudi 0.5 TÀI 2.5 XỈU 28/1/2022 Ả Rập Saudi 1-0 Oman 0.5 XỈU 2.0 XỈU 16/11/2021 Việt Nam 0-1 Ả Rập Saudi 0.5 XỈU 2.0 XỈU 11/11/2021 Úc 0-0 Ả Rập Saudi 0.5 XỈU 2.5 XỈU 13/10/2021 Ả Rập Saudi 3-2 Trung Quốc 0.75 TÀI 2.75 TÀI

Nên bắt kèo tài xỉu trận Ba Lan vs Saudi Arabia WC 2022 ra sao?

Thầy trò HLV Hervé Renard sẽ nỗ lực để giữ trọn 3 điểm ở trận này với hy vọng giành quyền đi tiếp. Như đã nói, Saudi Arabia đang giữ một lối chơi thực dụng hơn rất nhiều; Lúc này, những tay săn bàn Tây Á sẽ được kêu gọi để thể hiện bản lĩnh của mình.

Bên kia sân, HLV trưởng Czeslaw Michniewicz và các đồng đội sẽ gây khó khăn cho đối phương trong việc ghi bàn. Không nghi ngờ gì nữa, Ba Lan là đội vượt trội hơn hẳn. Các cầu thủ Ba Lan sẽ vẫn kiểm soát được mọi thứ nếu chỉ cần thi đấu tập trung và thận trọng trong từng pha lên bóng.

Kèo tài xỉu Ba Lan vs Saudi Arabia

Số Bàn Thắng Kèo tài xỉu hiệp 1 Tài xỉu cả trận TÀI XỈU TÀI XỈU 2.5 0.92 0.82 0.92 0.82

=> Gợi ý bắt kèo tài xỉu Ba Lan vs Saudi Arabia: Xỉu 2.5 trái

So sánh kèo tài xỉu trận Ba Lan vs Ả rập Xê út tại nhà cái khác

Nhà Cái Tài xỉu hiệp 1 Cả trận 188Bet 1.0 ….. 0.92

……….. 0.81 2.5 ….. 0.92

… ..… 0.82 Sbobet 1.0 ….. 0.92

….….. 0.82 2.5 ….. 0.92

…. … 0.82 Jbo 1.0 ……. 0.92

……….. 0.82 2.5 ….. 0.91

… .… 0.81 Vn88 1.0 ……. 0.91

……….. 0.81 2.5 ….. 0.90

….… 0.80

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất

Ba Lan: Tiền đạo sinh năm 1988 [Robert Lewandowski] được coi là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá. Anh ấy là đội trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Ba Lan. Phong độ thể hiện của anh ấy bao gồm khả năng chọn vị trí và kiểm soát cú dứt điểm như một kẻ tấn công. Anh được coi là thành công vang dội của đội tuyển quốc gia Ba Lan và câu lạc bộ Bayern Munich.

Ả rập Saudi: Hamed Al-Ghamdi đã chơi hơn 270 phút, thực hiện trung bình 55 đường chuyền mỗi trận với tỷ lệ thành công 88,9%. Ngoài ra, trong mỗi trận đấu, cầu thủ này tạo cho các cầu thủ tấn công của mình trung bình 2,3 cơ hội ghi bàn.

Thông tin lực lượng

Ba Lan: Jakub Moder không kịp bình phục trước World Cup

Ả rập Saudi : đội hình đầy đủ

Bạn đang theo dõi các phân tích và nhận định tỷ lệ kèo tài xỉu Ba Lan vs Saudi Arabia trong trận đấu lúc 20h00 ngày 26/11/ 2022 bảng C khuôn khổ WC. Truy cập Sbobet hôm nay để cập nhật thống kê để phân tích mới nhất về thành tích tài xỉu giữa hai đội.