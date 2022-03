Posted in

Cùng xem dự đoán soi kèo chấp Torino vs Inter Milan, lúc 2h45 ngày 14/03 lượt đấu vòng 28 Serie A 2021/2022. Theo dõi phân tích về kèo bóng đá nhà cái tối nay giữa Torino vs Inter Milan chính xác nhất.

Soi kèo hôm nay Torino vs Inter Milan

Theo đánh giá, Torino đang đứng vị trí trên BXH tỉ số 7m. Torino đã hòa 1-1 trong trận đấu cuối cùng ở Serie A tại Allianz Stadium trước Juventus, kéo dài chuỗi trận không thắng của họ lên con số 4 (hòa 2, thua 2).

Trận đấu gần nhất của Torino là trận hòa 1-1 trước Napoli tại Unipol Domus để kéo dài chuỗi trận bất bại của họ lên con số 4 (thắng 1, hòa 3).

Inter đang có phong độ không tốt khi chỉ thắng 1/6 trận vừa qua trên mọi đấu trường. Trong số đó, đáng chú ý là việc Nerazzurri để đội bóng yếu hơn Sassuolo có được chiến thắng trên sân nhà.

Kèo châu Á, kèo chấp Torino vs Inter Milan

Đánh giá theo xếp hạng, đây là nhiệm vụ bất khả thi khi Inter phải thi đấu trên sân nhà. Đặc biệt, đội khách thành Milan cũng không có được sự chuẩn bị tốt về mặt phong độ khi họ ghi được 1 chiến thắng và 1 trận hòa trong 6 trận đấu gần đây nhất.

Với mạch bất bại 5 trận liên tiếp, trong đó có 4 trận không ghi bàn thắng, Inter đang nâng cao sự kiên nhẫn của người hâm mộ lên giới hạn. Nếu gặp đối thủ mềm như Salernitana, đã đến lúc Inter phải giành chiến thắng.

=> Chọn: Inter Milan 1.5 trái

Nhận định kèo châu Âu (1X2) Torino vs Inter Milan

Đương kim vô địch Inter vẫn dẫn đầu Serie A, nhưng đến nay Binh đoàn xanh đen đối mặt với nguy cơ mất tất cả. Ngoài ra, thành tích sân khách chỉ hòa 4 trận gần nhất của Inter Milan cũng khá tệ. Sẽ rất khó để nhà ĐKVĐ Serie A có thể đánh bại Liverpool vào đêm nay trong phong độ này. Nhất là khi để thua The Kop ở 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Với tỷ lệ kèo châu Âu, dự đoán kèo thơm ngon ăn tôi nay nghiêng về cửa thắng cho Inter Milan.

=> Chọn: Inter Milan thắng

(O/U) Nhận định kèo tài xỉu Torino vs Inter Milan

Inter đã sút tổng cộng 53 cú sút liên tiếp không tính bàn thắng chỉ tính riêng ở Serie A. Năm 2022, Inter cũng là đội bóng số 1 Italia có khoảng cách lớn nhất giữa số bàn thắng thực tế và số bàn thắng dự kiến.

=> Chọn: Tài 2.5 trái

Tỷ lệ kèo chấp Tỷ lệ châu Âu

Tỷ lệ tài xỉu

Chủ HDP Khách Chủ H Khách tài Tỷ lệ

Xỉu 0.96 -0.5/1 0.90 4.45 3.72 1.63 0.80 2.5 1.00

Dự đoán tỉ số Torino vs Inter Milan chính xác

Theo dự đoán Torino vs Inter Milan lượt trận tối nay, kèo đội khách đang có được lợi thế mạnh hơn so với đối thủ. Do đó, kèo tỷ số chung cuộc cả trận lên tới trên 3 trái. Cụ thể:

Torino 1-2 Inter Milan

Đội hình ra sân dự kiến

Torino (3-4-2-1): Vanja Milinkovic-Savic; Koffi Djidji, Gleison Bremer, Ricardo Rodriguez; Wilfried Singo, Sasa Lukic, Cristian Ansaldi, Mergim Vojvoda; Josip Brekalo, Antonio Sanabria; Andrea Belotti. Dennis Praet, Mohamed Fares, Ronlando Mandragora

Vanja Milinkovic-Savic; Koffi Djidji, Gleison Bremer, Ricardo Rodriguez; Wilfried Singo, Sasa Lukic, Cristian Ansaldi, Mergim Vojvoda; Josip Brekalo, Antonio Sanabria; Andrea Belotti. Dennis Praet, Mohamed Fares, Ronlando Mandragora Inter Milan: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Martinez

Lịch sử đối đầu giữa 2 đội

Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Đội khách ITA D1 23/12/2021 Inter Milan 1-0 1-0 Torino ITA D1 14/03/2021 Torino 1-2 0-0 Inter Milan ITA D1 22/11/2020 Inter Milan 4-2 0-1 Torino ITA D1 14/07/2020 Inter Milan 3-1 0-1 Torino ITA D1 24/11/2019 Torino 0-3 0-2 Inter Milan ITA D1 28/01/2019 Torino 1-0 1-0 Inter Milan ITA D1 27/8/2018 Inter Milan 2-2 2-0 Torino

Với tổng hợp nhận định soi kèo trận đấu tối nay Torino vs Inter Milan vòng 29 Serie A mới nhất từ chuyên gia. Dân cược có thể theo dõi kèo biến động và nhận khuyến mãi Sbobet tháng 3 hấp dẫn nhất!

** Chốt kèo: