Cùng chuyên gia phân tích dự đoán soi kèo chấp Venezia vs Sampdoria, lúc 18h30 ngày 20/03 lượt đấu vòng 30 Serie A 2021/2022. Theo dõi nhận định bóng đá chính xác nhất về kèo nhà cái tối nay giữa Venezia vs Sampdoria ngay dưới đây!

Soi kèo hôm nay Venezia vs Sampdoria

Venezia không khỏi bất ngờ khi làm khách trên sân của Hellas Verona. Thầy trò Zanetti thua 1-3 đã rơi xuống vị trí thứ 18, kém Cagliari 3 điểm. Bây giờ mỗi trận đấu đều rất quan trọng với họ. Các chuyên gia cá cược cho rằng đội chủ nhà sẽ gặp nhiều thử thách trước Sampdoria ở vòng đấu tới.

Sampdoria đứng thứ 15 Serie A với 26 điểm sau 28 vòng đấu. Đây là thành tích chấp nhận được với một đội bóng nhỏ như Sampdoria. Tuy nhiên, có thể thấy phong độ gần đây của đoàn quân HLV Roberto Daversa không được tốt cho lắm.

Kèo châu Á, kèo chấp Venezia vs Sampdoria

Venice vẫn đang gặp khó khăn trong cuộc chiến trụ hạng ở giải VĐQG Italia mùa này. Sau 26 trận, tân binh mới có 22 điểm và xếp ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng. Họ kém đội xếp trên 3 điểm nhưng đá ít hơn 2 trận. Venezia vẫn còn nguyên cơ hội thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ và cần phải mạnh mẽ hơn trong giai đoạn nước rút.

Đặc biệt, Sampdoria để thua tới 3/4 trận gần nhất. Gần đây nhất là thất bại 1-2 trước Udinese. Nếu tiếp tục thi đấu với phong độ này, khả năng cao đoàn quân của HLV Roberto Aversa sẽ tiếp tục trắng tay trước Juventus ở vòng đấu tới, dù được thi đấu trên sân nhà.

=> Chọn: Sampdoria thắng trận

Nhận định kèo châu Âu (1X2) Venezia vs Sampdoria

Venice đang đứng sau khu vực xuống hạng, đội xếp thứ 18 trên bảng xếp hạng với 22 điểm sau 26 vòng đấu đầu tiên. Kể từ đầu giải, Venice chỉ thắng 5 trận, trong đó chỉ thắng 2 trận trên sân nhà. Theo đó kèo châu Âu cửa đội khách có tỷ lệ chiến thắng cao hơn.

=> Chọn: Sampdoria thắng

(O/U) Nhận định kèo tài xỉu Venezia vs Sampdoria

5 trận gần nhất trên sân nhà, Venezia cũng chỉ hòa 2 trận hòa 3 trận thua và để lọt lưới 3 bàn cùng 10 bàn thua.

3/4 trận gần nhất tiếp Venice, họ đều ghi từ 2 bàn trở lên. Trên 2 bàn mỗi trận ở 3/5 trận gần nhất của Venice.

Sampdoria đã chơi một trận khó khăn trước Juventus và NHM không ngạc nhiên nếu đội chủ sân Comunale Luigi Ferraris kéo dài chuỗi trận toàn thua lên 3 trận liên tiếp.

=> Chọn: Tài 2.5/3 trái

Tỷ lệ kèo chấp Tỷ lệ châu Âu

Tỷ lệ tài xỉu

Chủ HDP Khách Chủ H Khách tài Tỷ lệ

Xỉu 0.90 0 0.96 2.47 3.28 2.53 -0.99 2.5/3 0.79

Dự đoán tỉ số Venezia vs Sampdoria chính xác

Theo dự đoán Venezia vs Sampdoria lượt trận tối nay, kèo đội khách đang có được lợi thế mạnh hơn so với đối thủ. Do đó, kèo tỷ số chung cuộc cả trận lên tới trên 3 trái. Cụ thể:

Venezia 1-2 Sampdoria

Đội hình ra sân dự kiến

Venezia: Romero, Caldara, Ampadu, Ceccaroni, Busio, Cuisance, Haps, Crnigoj, Aramu, Henry, Okereke.

Romero, Caldara, Ampadu, Ceccaroni, Busio, Cuisance, Haps, Crnigoj, Aramu, Henry, Okereke. Sampdoria: Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Ekdal, Candreva; Sensi; Caputo, Quagliarella.

Lịch sử đối đầu giữa 2 đội

Giải đấu/Cup Ngày Đội nhà Tỷ số H T Đội khách ITA D1 20/12/2021 Sampdoria 1-1 1-0 Venezia F.C.

