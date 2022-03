Việc sử dụng các vật phong thủy hút lộc năm 2022 – Mang lại tiền tài cho gia chủ, thu hút may mắn, tăng phúc khi. Điều này giúp cho bạn có một năm làm ăn, công việc thuận lợi hơn. Tham khảo ngay chia sẽ từ website cược thể thao Sobet.com ngay sau đây.

Các vật phong thủy hút lộc năm 2022 cho 12 con giáp

Tuổi Tý

Người tuổi Tý bước vào năm 2022, nếu sử dụng các vật phẩm có liên quan đến tuổi Sửu sẽ mang lại vận khí cực kỳ tốt cho mình. Chưa kể, tác dụng còn mang tới cầu phúc cực kỳ hiệu quả. Do đó, bạn có thể đeo các vật phẩm hình trâu, bò chiêu gọi quý nhân, tăng cường sự giúp đỡ từ những người khác.

Ngoài ra, một số vật khác cũng mang tới vận khí tốt cho tuổi tý như: Đá sapphire, Kỳ lân, Hổ phách, Trang sức bằng vàng,…

Tuổi Sửu

Nhẫn vàng: Mang lại khởi vượng, tài lộc của cải rủng rỉnh cho gia chủ. Tuổi này khi mang nhẫn vàng giúp hút tài lộc, đồng thời nâng tầm quyền lực và giá trị của bạn.

Mặt dây chuyển hình phật bản mệnh: Giúp cầu may mắn, vượng khí cho năm 2022. Phật độ mệnh cho gia chủ luôn khỏe mạnh, gặp thuận lợi trong mọi sự.

Ngoài ra, người tuổi sửu có thể đeo: Các loại trang sức bằng vàng, Vật phẩm Tam Hợp (Dậu, Tị), Vật phẩm thuộc Lục Hợp (Tý)

Tuổi Dần

Tỳ Hưu: Nếu muốn tăng tài vận trong năm Nhâm Dần 2022, bạn có thể đeo trang sức phong thủy Tỳ Hưu để thu hút nhiều tài lộc. Nó có tác dụng nạp lại những điều may mắn và xua tan những năng lượng xấu. Linh vật phong thủy này rất hợp với người sinh năm Nhâm Dần 2022, đặc biệt là Tỳ Hưu làm bằng ngọc.

Bạn cũng có thể thêm Đá xanh obsidian (đá xanh) làm sảng khoái tinh thần, tăng cường trí nhớ, phân biệt thị phi và tránh xa kẻ xấu, giúp tránh sa vào cạm bẫy, lợi dụng của mọi người.

Tuổi Mão

Tỳ Hưu: Đối với những người sinh năm Mão, do tử vi năm 2022 chưa có nhiều đột phá nên cách kiếm tiền vẫn có thể gặp nhiều xoay vần, thậm chí có khi gặp tai họa về tiền bạc. thất bại, đi nhanh

Thạch anh hồng: Những người sinh năm Mão 2022 cảm thấy không mấy tích cực. Đặc biệt đối với người độc thân, nhân duyên ảm đạm khiến cho cuộc sống hôn nhân và tìm kiếm hạnh phúc trở nên khó khăn và gian khổ hơn rất nhiều.

Các vật phẩm khác: Tháp Văn Xương, Long Quy

Tuổi Thìn

Vòng tay bạc: Nếu muốn tăng tài vận trong năm 2022, bạn có thể cân nhắc việc đeo vòng tay bạc. Nó có tác dụng xua đuổi tà ma, thu hút sinh khí và xua đuổi tà ma nên đeo chiếc lắc tay bạc nữ trên tay và mang theo hàng ngày sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc hóa rồng.

Vòng tay ngọc: Vật phẩm phong thủy này không chỉ giúp bạn bảo vệ bản thân mà còn giúp bạn thoát khỏi những luồng khí xấu, tránh được những nguy hiểm không đáng có và thu về nhiều may mắn, tài lộc trong năm Nhâm Thìn.

Tuổi Tị

Vòng tay ngọc trai tài vận: Đối với những người sinh năm Tỵ nếu bị ảnh hưởng của hình con rắn năm 2022 thì vận may tương đối thấp và mọi mặt phát triển sẽ bị ảnh hưởng, kìm hãm. Để cải thiện điều không may này, bạn có thể sử dụng một chuỗi hạt đeo tay rất hiệu quả.

Vòng tay bạc: Năm 2022, kể cả những người sinh năm rắn cũng có thể đeo vòng tay bạc. Lắc tay bạc là một loại trang sức tương đối phổ biến, bạc có chức năng trong phong thủy là cầu bình an, xua đuổi bệnh tật. . Đặc biệt đối với người cao tuổi, đeo trang sức bạc sẽ kéo dài tuổi thọ, tránh được gió độc, loại bỏ nỗi lo bệnh tật.

Tuổi Ngọ

Trang sức bằng vàng: Những con ngựa đeo trang sức bằng vàng có thể gặp nhiều may mắn hơn vào năm 2022. Những đồ trang sức bằng vàng sẽ giúp củng cố vận may của bạn trong tuổi này. Đặc biệt là về mặt may mắn, bạn có thể làm ra đường. Sự may mắn của con ngựa làm cho nó trở nên thịnh vượng và phát đạt hơn và cũng giúp bạn bảo vệ chính mình. hòa bình riêng.

Thạch anh hồng: Người sinh năm Ngọ mong muốn phát triển các mối quan hệ hoặc cầu may mắn trong năm 2022 đều có thể sử dụng Thạch anh hồng. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng khơi thông mối quan hệ với người khác phái, những dự định được hanh thông thuận lợi hơn.

Tuổi Mùi

Vật phẩm hình con ngựa: Vật phẩm phong thủy phù hợp với người tuổi Mùi năm 2022 như con ngựa, đặc biệt là những vật phẩm có lá số tử vi cho biết tương sinh với lục sát. tuổi của con ngựa.

Gỗ đào: Những người sinh năm Mùi đặc biệt hợp với gỗ đào 2022. Tuổi Nhâm Thân 2022 có hung tinh, dễ gặp xui xẻo, sát khí dày vò, tâm tình thường bất ổn. Hoảng sợ hoặc suy sụp tinh thần, đặc biệt là khi đi bộ vào ban đêm. Những người “tâm can yếu” dễ gặp phải nhiều vấn đề bất lợi và lâu dài ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của họ.

Tuổi Thân

Tỳ Hưu: Những người sinh năm Bính Thân sẽ có vận trình khá ảm đạm, tài vận sa sút trong năm 2022 do ảnh hưởng của sao Thái Tuế. Trong giai đoạn này, việc kiếm tiền trở nên khó khăn hơn và nguy cơ tiền bị rò rỉ là khá cao. Để tránh những điều xui xẻo không mong muốn này, tốt nhất bạn nên đeo vật phẩm Phong Thủy Tỳ Hưu để tăng cường vận may.

Đá hồng ngọc: Một chiếc vòng bằng ruby ​​cũng rất tốt cho tuổi Bính Thân khi bước sang tuổi Dần. Màu đỏ tươi của Ruby có thể hóa giải những điều xui xẻo và xua đuổi năng lượng tiêu cực xung quanh bạn. Nếu bạn còn độc thân, đeo một viên ruby ​​có thể củng cố mối quan hệ đã lên kế hoạch và thúc đẩy hôn nhân.

Tuổi Dậu

Phật bản mệnh: Để tăng thêm may mắn cho tuổi Dần, người tuổi dậu có thể chọn đeo cho mình Phật bản mệnh là Minh vương bất động hoặc Bồ tát thái dương thật. Đây là vị Bồ tát đại diện cho lý trí và trí tuệ.

Đá ngọc hồng Lựu: Đến năm 2022, ngay cả gà trống cũng có thể đeo ngọc hồng lựu. Vật phẩm phong thủy này là biểu tượng của sự “đông con, nhiều phúc”, mang ý nghĩa là con cái được nhiều phúc lộc. Đeo vòng ngọc hồng lựu sẽ giúp tăng vận may cho chòm sao này. Phụ nữ đã lập gia đình nói riêng sẽ phát triển các mối quan hệ gần gũi và hài hòa hơn với con cái của họ.

Tuổi Tuất

Vật phẩm hình con mèo (mão): Nhờ mối quan hệ giữa thỏ và chó, vật phẩm hình mèo, tượng trưng cho năm con thỏ, cũng sẽ mang lại nhiều may mắn và phù trợ mạnh mẽ cho những người sinh năm đó.

Đá Tourmaline: Tourmaline cũng rất tốt cho chó. Tourmaline được biết đến là vật phẩm phong thủy tượng trưng cho sự may mắn, có tác dụng chiêu tài lộc rất mạnh. Loại đá này cũng tăng cường sức quyến rũ của số phận và giúp bạn dễ dàng kết bạn hơn với mọi người trong cuộc sống. Chúng tôi có thể gặp bạn lúc khó khăn, hoạn nạn, giúp bạn giữ gìn sức khỏe và mọi việc suôn sẻ.

Tuổi Hợi

Vật phẩm có hình con dê (mùi): Đối với những người sinh năm Nhâm Dần, vật phẩm phong thủy mang lại may mắn năm 2022 đầu tiên phải kể đến vật phẩm có hình con dê. Con dê). Sở dĩ như vậy là do Mùi và Hợi thuộc cung Tam hợp cho mối quan hệ địa chi.

Tỳ Hưu: Tuổi Kỷ Hợi cũng có thể chọn Tỳ Hưu phong thủy để sử dụng trong năm 2022. Vì là năm phạm Thái tuế nên hầu hết các phương diện của tuổi Hợi đều kém sắc, công việc gặp trở ngại và tài chính dễ bị sa sút. Sự mất mát. Ngoài ra, con giáp này còn có thói quen tiêu tiền xa xỉ, không có ý thức tiết kiệm nên tiền bạc rủng rỉnh càng khó giữ trong túi.

Với thông tin chia sẻ về các vật phong thủy hút lộc năm 2022 – Mang lại tiền tài cho gia chủ. Chúc anh em có thể mang về tài lộc vào may mắn cho mình vào năm nay